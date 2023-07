Egy TOP-os (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) pályázatból nyertünk pénzt okos eszközök fejlesztésére, aminek köszönhetően még okosabb lesz Ruzsa, de persze eddig sem voltunk elmaradottak

– kezdte Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere.

Többek között okospaddal gazdagodik majd a falu, aminek az adja az okosságot, hogy lesz hozzá wifi és telefontöltő is. Ráül az ember, olvasgat, internetezik és közben tölti a telefonját. Okoszebrát is telepítenek a faluba. Ilyen már több településen működik, lényege, hogy ha közeledik a gyalogos, ledek villognak, hogy felhívják a figyelmet. Egy biztonságos átkelőre már régóta nagy igény volt a faluban, ezzel most sok ruzsai álma válik valóra.

Ez a ruzsai pad még régimódi, buta pad, de egy nyertes pályázatnak köszönhetően sok-sok millió forintból hamarosan megokosodik, wifit és telefontöltőt kap. Fotó: Török János

A polgármester elmondta, a migrációs helyzetre való tekintettel a közbiztonság erősítése érdekében a faluba bevezető összes út – a Pusztamérgesi, Öttömösi, Üllési és Szegedi – mellé kamerákat helyeznek ki. Elektromosautó-töltőállomással is gazdagodik majd a falu.

Hogy vonzó település tudjunk lenni, és élhető körülményeket tudjunk biztosítani az itt élőknek és az ide költözőknek, fontos, hogy a jövőbe látó terveink és elképzeléseink legyenek

– tette hozzá Sánta Gizella.

Magyarország első okosfaluja a 4000 lakosú Ceglédbercel. A település példáján jól látható, hogy egy okosfalu-programnak mennyi kényelmi, technológiai és közösségi hozadéka van, melyeknek köszönhetően az itt élők számára is elérhetővé válnak a digitalizáció előnyei. Ruzsa polgármestere elárulta, évekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot a ceglédberceli faluvezetéssel, akik örömmel vették az érdeklődést és készségesen tájékoztatták. Ruzsán jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik, a tervek szerint ősszel indulhatnak el az első fejlesztések.