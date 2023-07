A tavalyi nyertes pályázatban 90 százalékos támogatás intenzitással 18.751.524 forint összegű vissza nem térítendő összeget kapott az önkormányzat, amelyhez 2.083.504 forint önerőt biztosított. Ezt az elnyert támogatást eszközbeszerzésre, meglévő eszközök technológiai fejlesztésére, gépbeszerzésre kellett fordítani. Január második hetében megérkezett a megrendelt Fliegl típusú ágvágó és a rönkfogó, 6 darab fűkasza, egy magassági ágvágó és egy élezőgép.

Ugyanezzel a pályázattal még egy kistraktor beszerzésére volt lehetőség, amihez több eszköz csatlakoztatható, és például alkalmas fűnyírásra, hóeltakarításra is. A beszerző cég áprilisra ígérte a szállítását, de a gyártási nehézségek miatt az időpont tolódott, és június végén megérkezett a kistraktor, amit már Búza József, az önkormányzat munkatársa be is üzemelt.

A traktornak tartozéka még egy mellső emelő és az 1,25 méter szélességű hótolólap.