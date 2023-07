Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke is ott volt Szőregen és arról beszélt, hogy szerdán 7 helyen zajlik a búzagyűjtés vármegyénkben, a gazdák pedig igen aktívak annak ellenére, hogy a korábbi évekhez képest kevesebb gabona termett. Hangsúlyozta, hálás a termelőknek, hogy ebben a helyzetben is segítenek a határon belüli és kívüli honfitársaiknak.

De Szőregen nemcsak a sült szalonna és a Tápéról érkező sült hal állandó, hanem az is, hogy a térség falugazdásza beszámol a termésátlagokról. Így Birta András falugazdásztól megtudtuk, hogy az őszi árpának a betakarítása befejeződött a vármegyében, több mint 28 ezer hektáron termett a gabonából, melynek termésátlaga 5,1 tonna/hektár. Őszi búza mintegy 56 ezer hektáron termett, hektáronként átlagosan 5 tonna, a betakarítás 80 százalékos. Beszámolója szerint őszi tritikálé 5800 hektáron termett 4,6 tonnás átlagterméssel, ennek jelenleg 65 százaléka van már a tárolókban, míg a káposztarepce 10 ezer hektáron termett, az átlagtermése 3,5 tonna, a betakarítása pedig 95 százalékos. Megjegyezte, javában zajlik még a rozs, a szalma és a zab betakarítása a vármegyében.

A nagylelkű gazdákat Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is meglátogatta szerdán, aki lapunknak elmondta, a program a Kárpát-medencei gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogásának nemes gondolatából mára az egyik legjelentősebb, legszélesebb tömegeket megmozgató, nemzeti szintű karitatív kezdeményezéssé terebélyesedett. Hozzátette, az akció bizonyítja, hogy a nemzet és a rászorulók továbbra is számíthatnak a magyar gazdákra, akik még a változó időjárási körülmények ellenére is kiveszik a részüket az akcióból és folyamatosan szállítják adományaikat.