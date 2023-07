A víz tetején először barna hab volt fekete pöttyökkel, azt lemertem. A merítőhálón barna réteg maradt, ami a kezemről is alig jött le. Mintha vas lenne

– panaszolta egy helybeli a napokban az egyik makói témájú közösségi oldalon személyes tapasztalata alapján, amit akkor szerzett, amikor egy kisebb medencét töltött fel, majd a vizet a szükséges kezeléssel megpróbálta megtisztítani. A hozzászólók zöme nem számolt be hasonló tapasztalatokról, inkább valamilyen egyedi problémára, szennyeződésre tippeltek.

Nem alaptalanul: később maga a bejegyzés szerzője jelezte, hogy felhívta az Alföldvíz Zrt.-t, és akihez kapcsoltak, azt mondta, hogy átmosatják a rendszert az utcában. Valószínűleg a nyomásingadozás miatt a hálózat falán megtapadt anyag került a rendszerbe. Egy másik hozzászóló ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a hasonló szennyeződések csőtörésre is utalhatnak. Ennek pedig érdemes utánajárni és a hibát mielőbb elhárítani, mielőtt nagyobb, komoly költséget igénylő gond nem lesz belőle.

Mindettől függetlenül a makói hálózaton továbbra is a régi ivóvíz folyik, a 11 éve húzódó térségi ivóvízminőség-javító programot több mint 5 milliárd forint elköltése után még mindig nem sikerült lezárni. A legutóbbi testületi ülésen az egyik képviselő kérdésére Farkas Éva Erzsébet polgármester azt mondta, jelenleg is folynak az egyeztetések, az Alföldvíz vizsgálja, mely elemek adhatók át üzemeltetésre, illetve hol kell további fejlesztés a lezáráshoz. A polgármester ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy Makón az ivóvíz nem mérgező, csak a vállalt uniós határértékeket nem teljesíti egyelőre.

Lapunkban legutóbb januárban foglalkoztunk a témával. Akkor az derült ki, hogy a munkát a vállalkozó már a múlt év végén készre jelentette. A térségi önkormányzatok társulása ezt követően a jogszabályoknak megfelelő üzemeltetési feltételek meglétének vizsgálatát kérte az üzemeltető Alföldvíz Zrt.-től, illetve a Nemzeti Vízművek Zrt.-től. A tájékoztatás szerint a műszaki felmérés után – amennyiben a teljesítés tényleg mindenre kiterjedően megvalósult – kerülhet sor a hatóságok megkeresésére a használatbavétel engedélyezésének lefolytatására. Ezt követően helyezhető üzembe a rendszer.

