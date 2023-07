Nyáron már a 15 éves, nappali tagozatos diákok is vállalhatnak munkát. Némedi-Varga Éva, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivője a Rádió 88-nak elmondta, a diákmunkások bejelentésére, adózására ugyanolyan szabályok érvényesek, mint más munkavállalókra. Ez alól egyedül a diákszövetkezeten keresztül vállalt munkák képeznek kivételt. Hozzátette, a diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 éven aluliak adókedvezménye, ami havonta akár 74 ezer forint adómegtakarítást is jelenthet.