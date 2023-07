Az ivóvízellátás, a szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés javítására, út- és villamoshálózat-építésre, távközlési hálózattervezésre, zöldsávok parkosítására, valamint gázhálózat-fejlesztésre fordítja a Science Park 85 hektáros területének fejlesztésére elnyert 9,5 milliárd forint kormányzati forrást a Szegedi Tudományegyetem – jelentette be Fendler Judit kancellár egy csütörtöki sajtótájékoztatón. A forrás első része már meg is érkezett az SZTE számlájára, a kivitelezési munkálatok már ebben a hónapban elkezdődnek, és előreláthatóan jövő év őszén fejeződnek be.

A kancellár elmondta, az SZTE célja a Science Park területére olyan gazdasági szereplők bevonzása, amelyek kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységhez kapcsolódó termelést végeznek. Előrevetítette továbbá a park régióban betöltött gazdaságélénkítő szerepét az új munkahelyek létrejötte és az elvándorlás csökkentése révén.