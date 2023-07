Összesen nyolc, pályázati pénzből megvalósítandó fejlesztésről számolt be a sándorfalvi önkormányzat a honlapján. Kialakítanak például egy művelődési központot az egykori mozi helyén, az építési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárást hamarosan kiírják. Az építési engedélyek már megvannak.

Az épületben lesz egy nagyterem, amelyet 300 fő befogadására alkalmasnak terveztek. Így megoldódhat az a probléma, hogy eddig nem volt hol megtartani a nagyobb rendezvényeket, bálokat, családi eseményeket.

Egy másik pályázat a turizmus fejlesztését célozza. Ide tartozik például a Pallavicini-kastély tetőterének beépítése, az Ökopark bővítése, valamint a sportpálya melletti egykori vendéglátóhely átalakítása. erre 319 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat. A tetőtér-beépítésre a közbeszerzési eljárást hamarosan kiírják, a többi fejlesztés esetében a tervdokumentáció elkészítésénél tartanak.

525 millió forintnyi támogatást nyert Sándorfalva kerékpárút építésére Szatymazzal közösen. A sándorfalvi szakasz a Vitéz utcától a Sövényházi útig tart, a közbeszerzési eljárást itt egy hónapon belül kiírják. A szatymazi szakasz a körforgalomtól a Vitéz utcáig tart. Ennek a résznek a szatymazi önkormányzat a gazdája, itt várhatóan kicsit később kezdődik a kivitelezés, mint Sándorfalván.

Továbbfejlesztik a Nádastó Szabadidőparkot is. A most elnyert majdnem 150 millió forintból fúrt kutak segítségével ivókutakat létesítenek, wifi-hálózatot építenek ki, napelemes lámpákat telepítenek, de lesz csónaktároló helyiség, szelfipont, játszótér és napvitolra is. A pályázati pénből e tervek szerint jut a partfal védelmére és tereprendezésre is, valamint egy, a szabadidőpark karbantartását segítő gép beszerzésére is.

Hamarosan lezárulhat a piac fejlesztése. Az itt elnyert 23,5 millió forintból hűtőpultokat, piaci árusító asztalokat vásárolt az önkormányzat. Még folyamatban van a szállító cégekkel a szerződéskötés, amint ez megtörténik, utána érkeznek a berendezések.

Hamarosan befejeződhet a polgármesteri hivatal épületének felújítása is. Itt egy 40 millió forintos összegből fejlesztenek, ennek köszönhetően modern körülmények között fogadhatják az ügyfeleket a hivatalban.

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően Petőfi Sándor-emléktábla készül Sándorfalván, melyre kétmillió forintot ítéltek meg. Lakossági javaslatok alapján az emléktáblát a Május 1. téri buszpályaudvarnál helyezik majd el. Az emléktáblát Retkes Máté sándorfalvi szobrászművész készíti.

A településfásítási programban is nyert Sándorfalva. Tíz amerikai hárs, tíz gömb szivarfa és tíz korai juhar érkezik a városba az ősz folyamán.