Megválasztásom óta kiemelten fontos feladatomnak tartom, hogy minél több utcát lássunk el szilárd útburkolattal a kiskertes övezetekben, ha nem is új aszfalttal, de legalább mart aszfalttal lássuk el az utakat. Éppen ezért kértem korábban a várostól csaknem 400 köbméter mart aszfaltot Subasára, Sziksósra és Öreghegyre is, ahol a lakók maguk gondoskodtak az anyag szétterítéséről, sokszor a szomszédok is besegítettek egymásnak. Azonban az önkormányzat részéről elmaradt a folytatás, így az elmúlt félévben többször is kértem, hogy a két fontos, igen forgalmas utca is mart aszfaltot kapjon. Most ígéretet kaptam arra, hogy járhatóbbá teszi az önkormányzat a Maty-parti utat és a Körte utcát