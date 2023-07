Kedden sajtótájékoztatón mutatta be új telephelyét a Solar Konstrukst Zrt., amely mintegy 208 millió forint támogatásból építette fel 14 hónap alatt modern, önellátó komplexumát. A 11 éve működő cég ügyvezető igazgatója, Csányi Gábor az eseményen elmondta, az épület két részből áll: egyik felében az irodák és az ügyfélfogadó tér található, míg a hátsó részben kapott helyet a mintegy 1200 négyzetméteres raktár.

Az ügyfélfogadó egyedi, teljesen eltérő lesz a megszokottól, hiszen nem hagyományos bemutatóteremről van szó, hanem egy dizájnt közvetítenek majd, az ügyfeleket pedig digitális eszközök segítségével tájékoztatják. Egyelőre a körvonalai látszanak a teremnek, de egy hónapon belül elkészülnek azzal is.

Beszámolt arról is, hogy nem csupán építkezés történt, hanem eszközöket is beszereztek. A raktárt például raklapos polcrendszerrel látták el és két targoncát is vettek a gördülékenyebb logisztika érdekében, a meglévő munkagépükhöz pedig adaptereket vásároltak, így új szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Többek között vettek egy olyan fejet, amellyel napelemeket, napelemparkokat tudnak megtisztítani. Tehát már ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani. Mindemellett az informatikai infrastruktúrát is fejlesztették, így most már modern hardver- és szoftverháttér áll a dolgozók rendelkezésére, így a 21. század kihívásainak biztosan meg tudnak felelni.

Csányi Gábor hangsúlyozta, az új telephelyük teljesen önellátó, tisztán megújuló energiát használnak. Erről a napelemek gondoskodnak, míg a hűtést és a fűtést hőszivattyúk biztosítják. De gondoskodtak az esővíz tározásáról, valamint a hulladékot is szelektíven gyűjtik az új telephelyen, ahol környezetbarát anyagokat használtak a beruházás során.

A fejlesztés fontos mérföldkő a vállalat életében, hiszen most már saját tulajdonú telephelyen tudnak működni. A költözködés és az új épület létrehozása 2020-ban fogalmazódott meg a vezetőkben, ugyanis a fejlődésük miatt kinőtték az eddig használt épületet.