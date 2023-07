A Szent Antal Katolikus Általános Iskola mellett található kereszteződés sajnos többször is volt már baleseti helyszín. Bár stoptábla, „fekvő rendőr” is figyelmezteti az autósokat mégis szinte évente van ott egy-egy baleset. Tiszasziget főterén a biztonságosabb közlekedési feltételek megteremtésének érdekében, kicserélésre kerültek a stoptáblák és az útburkolati jelek is felújításra kerültek.