Helyi gazdaság 51 perce

Új lakóit várja Tiszasziget

Folyamatosan fejlődik Tiszasziget, ahol most egy új lehetőséggel várják azokat, akik a településre költöznének. Ferenczi Ferenc polgármester arról számolt be, hogy több új telket is el szeretnének adni, és abban bízik, hogy a település vonzereje már akkora, hogy bőven lesz érdeklődő.

Suki Zoltán Suki Zoltán

Itt lesznek az új házak rövidesen. Fotó: Török János

Újabb lépéshez ért Tiszasziget fejlődése, ami a Sziget Lakóparknak is köszönhető – mondta el lapunknak a település polgármestere. Ferenczi Ferenc hozzátette, hogy a lakóparkban már tíz ház elkészült, most időseknek terveznek egy újabbat. Viszont közben az önkormányzat megnyert egy útépítési pályázatot, aminek köszönhetően ki tudnak alakítani tíz darab építési telket, amit természetesen el is adnak majd. A telkeket jelenleg közművesítik, és várhatóan szeptemberre, mire azt befejezik, az út is elkészül majd. Ferenci Ferenc elmondta, hogy bízik a sikerben, hiszen közel van a településhez Szeged, ráadásul Tiszaszigeten még a CSOK is igénybe vehető. A csaknem 700 négyzetméteres telkeket 8 millió forint körüli összegért kínálja majd az önkormányzat. Ferenczi Ferenc korábban arról számolt be, hogy a beruházások tekintetében be van határolva a mozgásterük, de ennek ellenére létrehoztak egy vállalkozást két céggel, ami a Sziget Lakóparkot kezeli és építi. A vállalkozásokkal kapcsolatban azt is elmondta, igyekeznek biztos alapokat adni a már ott működő cégeknek, vagyis fontosnak tartják, hogy biztonságban érezzék magukat Tiszaszigeten. A település az utóbbi években vonzó célponttá vált a kisgyermekes családok számára, sokan választották lakóhelyül az egészséges, nyugalmas környezetet. A község önkormányzata ezért is tekinti kiemelt feladatának a családok támogatását. A község óvodája az egyik legjobban felszerelt a térségben, de kiváló az általános iskola is. Tiszasziget rendelkezik modern konditeremmel, háziorvosi rendelővel, gyógyszertárral, család- és gyermekjóléti központtal, postával, piactérrel és élelmiszer boltokkal is.

