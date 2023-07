A kisváros önkormányzata a közfoglalkoztatotti programban különféle növényeket is termeszt. A város fóliasátraiban megtermelt zöldségféléket elsősorban a szociálisan rászorulók között osztják szét, de mivel a közmunkások dolgoznak a fóliasátrakban, így ők is részesülnek az uborkából, paprikából és paradicsomból, sőt a közétkeztetésben is felhasználják ezeket. Csanádpalotán szombatonként van piac, általában ott is kínálják az önkormányzat által termesztett zöldségeket.