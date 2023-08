Jelentős áremelkedés volt megfigyelhető a hazai ingatlanpiacon a tavalyi év első felében, azonban a második félévben, illetve idén év elején megállt az egyetemi városokban az ingatlanárak növekedése – írta sajtóanyagában MBH Bank. Ez jó hír lehetne azoknak, akik most gondolkoznak vásárláson – például mert megtehetik, hogy gyermeküket ne albérletben, hanem saját lakásban indítsák el felnőtt életük kezdetén. Megnézve azonban az árakat az látszik, hogy egy átlagfizetésből élő számára továbbra sem reális lehetőség egy saját otthon megteremtése.

Ha valamikor, hát most biztosan pörög Szegeden az ingatlanpiac, hiszen rengeteg egyetemista keres magának lakást. Múlt héten megnéztük, mennyibe kerülnek az albérletek, most azt vettük górcső alá, vajon milyen feltételekkel érdemes belevágni a vásárlásba. Az ingatlanbazar.hu oldalt böngészve az látszik, hogy Szegeden a legolcsóbb lakások, vagyis a panelek négyzetméter ára nagyjából 570 ezer forintnál kezdődik. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos állapotú, 2 szobás, 50 négyzetméteres lakást 30 millió forint körüli áron lehet megvásárolni. Ugyanez a méret téglalakás esetében nagyjából 10 millió forinttal kerül többe. Az újépítésű lakások ára viszont a fővárosi szintet veri: négyzetméterenként 1 millió forint már nem elég ilyen típusú lakásért. Mindez azt jelenti, hogy aki egy „nullkilométeres” belvárosi lakásra vágyik, 30 négyzetméterért, vagyis egy garzonért közel 32 millió forintot kell kifizetnie. Érdekesség egyébként, hogy Újszegeden vagy Móravárosban sem olcsóbbak az új otthonok. Csak hogy legyen összehasonlítási alapunk: ilyen áron a főváros elit környékein is kapunk lakást, az I. kerületben, az V. kerületben, Belső-Terézvárosban, a Corvin-negyedben, Ferencváros rehabilitációs területein, Kiszuglóban, illetve Kelenföldön is. Igaz, csak használtat.

Látható tehát, hogy bármely típusú lakást is választjuk, a legkisebb igényekkel is legalább 30 millió forintos vásárlóerőre van szükség. Az interneten elérhető hitelkalkulátorok szerint, ha valaki ekkora összegű hitelt szeretne felvenni, 256 ezer forintos havi törlesztőrészlettel kell számolnia 20 éven keresztül. Ezt azonban nettó 500 ezer forint feletti igazolt jövedelem esetén hagyja csak jóvá a bank. Vélhetően meglehetősen kevés pályakezdő vagy egyetemista rendelkezik ilyen jövedelemmel, tehát jelentős önerő is kell ahhoz, hogy valaki belevágjon a lakásvásárlásba. A példánkban szereplő 30 millió forint egyharmadával a zsebben 170 ezer forintra csökkenne a hitel törlesztőrészlete, ezt nagyjából nettó 350 ezer forintos jövedelem igazolása mellett hagyják jóvá a bankok. Ez esetben is azonban 20 éven keresztül magasabb összeg terhelné minden hónapban a vásárló zsebét, mint ha egy ugyanekkora lakást bérelne, ráadásul összességében nem 30, hanem 40 millió forintot fizetne ki. A kérdés már csak az: hány pályakezdő fiatal zsebében lapul 10 millió forint és hányuknak nem jelent gondot a nettó átlagkereset közel feléről minden hónapban lemondani.