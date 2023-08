Nyolc beépítetlen telekre lehet licitálni Algyőn a dél-nyugati lakórészben, a Kiserdő soron, az ajánlatokat szeptember 20-án 16 órakor lehet majd megtenni a polgármesteri hivatal dísztermében. Megkérdeztük Molnár Áron polgármestert arról, hogy miért döntöttek az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése mellett.

Közölte, korábban is licitálás formájában értékesítettek ingatlanokat, ez bevált módszer. Elmondta, évekkel ezelőtt ezt a nyolc, külön-külön 500 négyzetméteres telket kivette a képviselő-testület az eladásra szánt ingatlanok listájából azért, mert úgy vélték, ha kínálkozik a lehetőség valamilyen beruházásra, akkor az itt kap majd helyet. Ennek azonban már körülbelül 5-6 éve, azóta azonban nem érkezett olyan lehetőség, amivel élni tudtak volna, így most az eladás mellett döntöttek a képviselőkkel.

A polgármester kiemelte, azért is döntöttek így, mert továbbra is nagy az érdeklődés a település iránt, valamint a már ott élők is szívesen vásárolnának telket, ahol építkezni tudnak. Algyő népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2011 óta 7,6 százalékkal nőtt a lakosságszám. A Központ Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly ősszel 5926-an laktak a Tisza-parti községben, az előző népszámlálás óta, vagyis 2011 óta ez 418 fővel való gyarapodást jelent.

A polgármester jelezte, a most árverésre bocsátott telkek mindkét oldalán nagyobb intézményi terület található. Ugyanis a terület közvetlen szomszédságában van az általános iskola, a sportközpont, a jégpálya és a fürdő is. A telkek a településközponttól körülbelül 800 méterre, a 47-es főúttól pedig mintegy 450 méter távolságra fekszenek. Az utcában rendelkezésre áll vezetékes víz, valamint a szennyvízelvezetés is megoldott, továbbá az elektromos áram és a földgáz gerinchálózata is rendelkezésre áll a két szomszédos utcában.

Az értékesített területek megvásárlóját beépítési kötelezettség terheli, ennek határideje az adásvételi szerződés megkötését követő 3 év. További információ Berényi Andrástól, az üzemeltetési és fejlesztési csoport vezetőjétől kérhető a [email protected] címen és a 62/517-517-es telefonszámon.