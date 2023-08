Felülvizsgálta a közútfejlesztési beruházásokat a kormány és levette a befagyasztott projektek listájáról az algyői Tisza-híd kétszer két sávra történő bővítését. Mindez a Magyar Közlöny 112. számából derült ki, amelyben kitértek arra is, hogy a 47-es számú főúton lévő hidat úgy bővítik ki, hogy a kerékpáros átvezetés is megoldódik. A Közlöny szerint Orbán Viktor miniszterelnök felhívta az építési és közlekedési miniszter, Lázár János figyelmét arra, hogy gondoskodjon a beruházás előkészítésének megkezdéséről, valamint a közbeszerzési eljárás azonnali megindításáról és lefolytatásáról is.

Az algyői híd fejlesztésével együtt összesen 24 befagyasztott projekt kapcsán kell most azonnali intézkedéseket tennie Lázár Jánosnak, valamint a miniszterelnök kérésének megfelelően Varga Mihály pénzügyminiszterrel egyeztetve gondoskodnia kell arról, hogy a több mint 20 közútfejlesztési beruházás előkészítésére 2024-ben álljon rendelkezésre 12 milliárd 500 millió forint. Továbbá a fejlesztések megvalósítására 35 milliárd forint forrást kell elkülöníteniük 2025 és 2027 között.

Lázár János egyébként tavaly márciusban tartott sajtótájékoztatót a híd bővítésével kapcsolatban. Akkor azt mondta, hogy a tervek már készülnek, hiszen bekerült a kormány programjába az algyői Tisza-híd felújítása és négysávossá tétele. A sajtóesemény után néhány hónappal azonban befagyasztották a projektet a háborús helyzet miatt, pedig a tervek elkészülte után a közbeszerzés következett volna, kivitelezést pedig 2024-25-re datálta akkor Lázár, a választókerület országgyűlési képviselője.

Emlékeztetett, hogy a híd kibővítésével a Szeged–Debrecen tengelyt erősítik majd, ahogyan a déli vasúttal is a Nagyvárad–Debrecen–Békéscsaba–Szeged–Szabadka–Baja–Pécs vonalon. Beszámolója szerint a hídon jelenleg naponta 15 ezer autó közlekedik, és sajnos komoly a balesetveszély. A négysávosra bővítés után már 25 ezer járművet is elbírhat. A mostani híd mellé ugyanis egy másikat építenek, a régit pedig felújítják, valamint a két lábánál, azaz a nagyfai leágazásnál, valamint a Halászcsárdánál is körforgalom lesz.

A híd fejlesztésével kapcsolatban korábban Molnár Áron, Algyő polgármestere is beszélt lapunknak, akit a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) arról is tájékoztatott, hogy a Szegedet Békéscsabával és Debrecennel összekötő útszakaszon a Kastélykert Fogadónál, a Floratom Kft.-nél és a Téglás utcai körforgalomnál is megoldódik a kerékpárosok és gyalogosok átvezetése alul- vagy felüljárókkal. Mint mondta, a Téglás utcai körforgalomnál azért lesz ez fontos lépés, mert ott kelnek át az úttesten azok, akik a vonathoz vagy a tramtrainhez mennek, ezzel a megoldással pedig biztonságosan tudnák megközelíteni a vasútállomást.

A településvezető jelezte, azt is szeretnék elérni, hogy a Kastélykert utca, vagyis az Algyői Halászcsárda utcája és a 47-es út kereszteződése sokkal biztonságosabbá váljon, hiszen jelenleg a Szeged felé történő kanyarodás igen problémás, míg az Atkai-holtág felé történő egyenes irányú átkelés veszélyes.