A hazai mobilszolgáltató cégek személyre szabható ajánlataival mindenki a lehető legtöbbet kihozhatja a díjcsomagjából. Kevesen tudják azonban, hogy az eltérő tarifák alapvető előnyei (hívás, üzenetküldés, mobilinternet-használat) mellett több olyan extra szolgáltatás is igénybe vehető, amelynek köszönhetően a mindennapos teendőket is kényelmesen, egy gombnyomással el lehet intézni. Cikkünkben bemutatjuk, milyen plusz lehetőségek állnak rendelkezésedre előfizetőként.

Kellemest a hasznossal – íme 3 praktikus szolgáltatás, amelynek érdemes utánanézni

#1 Kedvezményes streaming-előfizetések

Manapság már majdnem mindenki előfizet egy – ha nem kettő vagy három – streaming szolgáltatásra, hogy két kattintás után bármikor el tudja érni a kedvenc zenéit, sorozatait, filmjeit. Felismerve az ügyfelek igényeit, a magyarországi mobilszolgáltatók saját TV-applikációik mellett, több mobil ajánlatukba is beépítették a legnépszerűbb platformok (például HBO Max, Disney+, Spotify) könnyű és sokszor kedvezményes elérését.

Ha te is gyakran használsz streaming oldalakat – és nem a mobilszolgáltatódon keresztül –, érdemes átböngészned, egyébként milyen lehetőségek tartoznak az aktuális mobil-előfizetésed mellé. Könnyen megtörténhet ugyanis, hogy ilyen módon sokkal költséghatékonyabban tudod rendezni a havi kiadásaidat.

#2 Egyszerű autópályamatrica-vásárlás és parkolás

A ma igényelhető, díjcsomag mellé kínált extra szolgáltatások között azok számára is lapulnak meglepetések, akik sokszor ülnek autóba. Előfizető ügyfélként az összes mobilszolgáltatónál kényelmesen és rugalmasan meg lehet vásárolni a heti, havi vagy éves országos, illetve vármegyei autópálya-matricát, azaz E-matricát. Erre több módon is lehetőség van: hívásban, SMS-ben vagy a szolgáltató mobilapplikációján keresztül.

A szisztéma kifejezetten egyszerű és felhasználóbarát, és nincs szükség fizikai matricára – a hatóságok rendszám alapján figyelik és ellenőrzik az úthasználati jogosultságot. A matrica díja általában a következő havi telefonszámlában jelenik meg.

Ugyanilyen egyszerű, de nagyszerű lehetőség a mobilos parkolás. Ennek az extra szolgáltatásnak nincs havidíja, de a parkolások árai szolgáltatónként, zónánként eltérhetnek. A parkolási folyamat alatt nem kell mást tenned, mint a kijelölt telefonszámra SMS-ben

elküldeni annak a gépjárműnek a rendszámát, amellyel igénybe szeretnéd venni a szolgáltatást. Fontos: egy telefonszámról kizárólag egy jármű parkoltatása lehetséges. Emellett az SMS kiküldésekor is érdemes odafigyelni, hogy a rendszámot pontosan írjuk be, ugyanis hibás adatok esetén piros csomag várhat majd a szélvédőn.

#3 Extra roaming az EU-n túl

Ha hobbiból vagy a munkádból adódóan sokat jársz külföldre, akkor bizonyára találkoztál már a roaming, azaz barangolás fogalmával, amely a határon túli mobiltelefon-használatot teszi lehetővé. Ma már a méltányos használat értelmében az EU bizonyos országain belül pontosan ugyanolyan díjakon telefonálhatsz, SMS-ezhetsz és netezhetsz külföldön, mint itthon, nincsenek extra költségek.

Azonban az EU-n túl már nem ennyire egyértelmű a helyzet – ha például az Egyesült Államokba utazol, biztosan utána kell nézned, hogyan használhatod a tarifádat. Az ilyen helyzetekre a hazai mobilszolgáltatók extra szolgáltatásokat, adatjegyeket biztosítanak, amelyeknek köszönhetően például a világ minden tájára érvényes külön adatforgalom vásárolható. Nagyobb utazás előtt mindenképp nézz utána a lehetőségeidnek!

A csoportos kedvezményekről se feledkezz meg!

Az extra szolgáltatások mellett érdemes időről időre utánanézni a csoportos kedvezményeknek, és családi ajánlatoknak is, hiszen a legtöbb cég nagy kedvezményeket és akár díjmentes szolgáltatásokat is kínál az ügyfeleinek. A jutányos lehetőségek megismeréséhez és a személyre szabható csomagok aktiválásához még csak nem is kell ellátogatni az üzletbe, a mai modern ügyfélszolgálatok sok helyen chaten, de akár videóhívásban is elérhetők.