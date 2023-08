Összesen 3,8 kilométernyi útszakasz újul meg a településen a Magyar Falu program keretében. A vásárhelyi utcán már dolgozik a kivitelező – számolt be a promenad24.hu. A portálnak Hajnal Gábor, Földeák polgármestere azt mondta, hogy az útfelújítás már a múlt héten megkezdődött, a Magyar Közút Nzrt. munkatársai végzik a munkát. Megfelelő ütemben halad az úgynevezett „Utász” ház felőli bejáró és a Vásárhelyi utca aszfaltozása.

– Összesen 3,8 kilométernyi útszakasz újul meg a településen most. Éppen most zajlik azon a részen a csapadékvíz-elvezető árkok javítása is, így összehangolják a szakemberek az aszfaltozási munkákat – magyarázta a településvezető. Emlékeztetett, hogy a fejlesztés azért is fontos számukra, mert ez a fő utcájuk, ahol most dolgoznak. Ez köti össze a Hódmezővásárhely és Makó irányából közlekedőket is, tehát nagy forgalmat lebonyolító szakaszról van szó, ahol egyébként buszok is közlekednek.

A polgármester úgy emlékezett, hogy legutóbb talán a rendszerváltáskor volt felújítás az említett részen.

– Nemrég készült el az Igási út Földeák felé vezető része, ezzel mindhárom, a településre vezető utunk jó állapotban van. Amint véget ér ez a felújítás is, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon sokat tettünk a biztonságosabb közlekedésért – mondta a portálnak Hajnal Gábor.

A településen szeretnének hídfelújításra is pályázni majd a Magyar Falu program keretében, a Száraz.ér fölött átívelő kis hidat újítanánk meg.