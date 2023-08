A hűvös, csapadékos tavasz után megjelenő gombabetegségek jelentős problémákat okoztak az őszi kalászos vetőmagoknál is. A Vetőmag Szövetség arról számolt be, hogy a közelgő vetési szezonban ezért kiemelt jelentősége lesz az ellenőrzött, fémzárolt vetőmag használatának és a gombabetegségek elleni vetőmagkezeléseknek. A szövetség szerint a sárgarozsda és más gombabetegség is feltűnt az ország egyes területein. Az őszi árpák esetén a korábbi termésbecslésekhez képest akár több tonnás elmaradás is tapasztalható. A vetőmag-szaporításokban is jelentkeztek az őszi vírusfertőzések és a zászlóslevelet érintő gombafertőzések negatív következményei. A szövetség a tagságától kapott információk alapján azt is közölte, hogy az ókészlet, vagyis a korábban felhalmozott vetőmagkészlet mennyisége minimális, érdemi hatást nem gyakorol az új termésű készletekre. A várható átlagtermés a vetőmag célú őszi búza és őszi árpa tekintetében a hektáronkénti 4-5,4 tonna, a tritikálé esetében pedig 4 tonna körül lesz hektáronként.

Az árakkal kapcsolatban azt írták, hogy az őszi búza esetében ez 158 ezer forint, a tritikálénál 141 ezer forint lehet a tonnánkénti vetőmagár. Ez az ár a csomagolt, csávázott, fémzárolt vetőmagra vonatkozik és az eladó telephelyén gépkocsira rakva értendő. Ez az ár nem rögzített, nem kötött, illetve nem ajánlott ár.