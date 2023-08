Mint lapunk is megírta, a vásárhelyi közgyűlés szerdán módosította a települési támogatásról szóló önkormányzati rendeletet, ezzel lehetőség nyílt azon viharkárosultak támogatására, akiknek a lakhatásra használt ingatlanában, illetve a saját használatú gépjárművében kár keletkezett. Korábban 5 milliós alap létrehozásáról volt szó, most csak az egyéni támogatások maximális összegét határozták meg. Támogatást azok a háztartások kaphatnak, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 340 ezer forintot. Ezt a kérelem benyújtásakor igazolni is kellett. Nekik maximum 500 ezer forint vissza nem térítendő egyszeri támogatás nyújtható, személygépkocsik esetében ez az összeg maximum 200 ezer forint.

Mint korábban megírtuk, Hódmezővásárhelyen 238 kárbejelentés érkezett az augusztus 5-i szupercella okozta vihar miatt a katasztrófavédelemhez. Ezek nagy része fakidőlésekről, ágleszakadásokról szólt, azonban nagyon sok lakos anyagi kárt is szenvedett, az otthonukra, kerítésükre, autójukra zuhant fa és nem mindenkinek volt biztosítása, illetve ha volt is, ezt a kárt nem biztos, hogy fedezte.

A bizottság már csütörtökre meghozta a döntését. Az önkormányzati támogatásnak 28 kérelmező felelt meg.

20 ingatlan- és 8 gépjármű károsultat támogat Hódmezővásárhely önkormányzata. A 28 kérelmezőnek a bizottság 4,38 millió forint segítséget szavazott meg

– jelentette be Márki-Zay Péter.