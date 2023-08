Július óta működik új formában a hulladékgazdálkodási rendszer, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert is bevezették. A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara emiatt létrehozott egy online felületet, amelyen elérhetők azok az információk, amelyeket a kamara külsős szakértői dolgoztak ki a beérkező kérdésekre válaszolva.

A kamarához számos kérdés érkezett a témában. Volt olyan mobiltelefonok, valamint okoseszközök nagykereskedésével és kiskereskedésével foglalkozó, webshopon keresztül is értékesítő cég, amely az iránt érdeklődött, hogy belföldi cégtől vásárolt és később ugyancsak belföldön értékesített termékeik miatt kell-e regisztrálnia. A szakértő válasza szerint nem szükséges a regisztráció, hiszen az EPR díj kimondottan az első belföldi gyártót érinti. Érkezett kérdés magánházat bérbeadó vállalkozástól is, miszerint a keletkezett háztartási hulladék miatt kell-e a MOHU-nál szerződést kötni. Azt is kérdezték továbbá, hogy milyen típusú hulladékáramot kell megadni, illetve a hulladék esetében honnan kellene tudni, hogy éves szinten mennyi hulladék keletkezett a magánházként használt ingatlanban? A szakértő tájékoztatása alapján amennyiben a bérlők szerződtek a kommunális és háztartási hulladék elszállítására, akkor nem kell regisztrálni. Azonban ha a társaság, mint gazdálkodó szervezet a szerződő fél, akkor a szelektív hulladékra szerződést kell kötni a MOHU-val. A kommunális hulladék ez esetben is kimarad a regisztrációból. Szelektív hulladékra a vegyes csomagolási hulladékot kell megadni.

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara folyamatosan frissíti a kérdésekre adott válaszokat, melyeknek egy külön aloldalt is létrehoztak a gazdasági önkormányzat honlapján. Az újabb kérdéseket a [email protected] emailre várják. A kiemelt érdeklődésre való tekintettel díjmentes tájékoztató rendezvényt szerveznek a hulladékbirtokosoknak a kötelező regisztrációról, illetve a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerről. Az online tájékoztató augusztus 17-én 15 órakor kezdődik, jelentkezni a kamara honlapján lehet.