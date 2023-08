Sokan most szembesültek azzal, hogy fizetnek ugyan különféle biztosításokat, azonban azok pont arra a káreseményre, ami most érte a tulajdonukat, nem érvényesek. Megkérdeztük a Magyar Biztosítók Szövetségét, a MABISZ-t, ha például a szomszéd tűzfaláról leeső téglák okoznak a viharban tetőkárt, olyankor kinek a biztosítására fizetik ki a kárt.

Lambert Gábor kommunikációs vezető azt válaszolta, a lakásbiztosítás elvben fedezi az idegen tárgy rádőlése okozta károkat a biztosított vagyontárgyakban, illetve a szomszéd lakásbiztosításának felelősségbiztosítási része is fedezheti az okozott kárt. Hangsúlyozta, hogy mindig az adott lakásbiztosítási szerződésből kell kiindulni, az milyen feltételeket, illetve kizárásokat tartalmaz.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy kaphatnak-e kártérítést azok, akiknek a közterületen álló fák okoznak kárt az ingatlanukban.

– Erre is a fenti eset vonatkozik. Például, ha a kerítésre dől a fa és a kerítés nem része a biztosítási fedezetnek, akkor elképzelhető, hogy nem fizet a biztosító – emelte ki.

Ha valakinek az autójára dőlt rá a közterületen egy fa, – ez is sajnos több esetben fordult elő Hódmezővásárhelyen – akkor a teljes körű, a töréskárokra is fedezetet nyújtó casco biztosítás segíthet, illetve a biztosítási piacon egyes társaságoknál elérhető, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás mellé köthető, vihar- és jégkárokat is fedező kiegészítő biztosítás. Aki egyikkel sem rendelkezik, nem sok jóra számíthat.

Mint lapunk is megírta, az önkormányzat 5 millió forintos alapot hoz létre a viharkárosultak megsegítésére. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere egy videóban bejelentette, azok kaphatnak támogatást az alapból, akik 3 feltételnek is megfelelnek: szociálisan rászorultak, igazolni tudják a bejelentett kárukat, illetve ha nem volt biztosításuk, vagy a biztosító nem fizet az adott kárra. Az önkormányzati segítség 100 ezres nagyságrendű lesz.