– Félelmetes volt. Nem mertem hazaindulni, mert jégeső is hullott, a szél meg elmondhatatlanul erős volt. Jó, ha 50 méterre lehettem a tabáni templomtól, amit tudtam, hogy ott van, de egyáltalán nem láttam. Behúzódtam egy közeli kisboltba, ott vészeltem át az ítéletidőt – mondta. A Petőfi utcát pedig vasárnap délelőtt lezárták a kárelhárítás idejére. A legnagyobb erővel a Kertvárosban tombolt a vihar. Mindenütt letört ágak, kidőlt fák voltak még vasárnap is. A Hóvirág utcán egy társasház környezetében szalaggal zárták le a járdát. Nem ok nélkül. A ház melletti termetes fa egyik ága letört, de fennakadt. Ha az valakire rázuhanna, agyonütné.

A Medgyessy Ferenc utcában egy kutyát sétáltató asszony azt mondta, hogy a lakásban előbb a szélvihart hallotta, aztán mintha jég kopogott volna, ezután jött a nagy eső. Bentről nem tűnt olyan vészesnek.

Senki sem sérült meg

– Hitelen jött ez az ítéletidő, a semmiből. Kint beszélgettünk a lakókkal a tömbház előtt. Amikor zengeni kezdett az ég, meg villámlott is, szétrebbentünk és ment mindenki haza. Az ablakból figyeltem, hogy mi történik. Nem lehetett a szemben lévő lépcsőházat látni! Félelmetes volt. Amikor lecsitult a tombolás, kimerészkedtem szétnézni, az egyik barátom is jött velem. Összeszorult a szívünk a látványtól. Mindenütt leszakadt ágak, kidőlt faóriások, több autóra is fa dőlt. Csak a vakszerencsének köszönhetjük, hogy nem ütöttek agyon a fák senkit – mondta egy idős férfi. Márki-Zay Péter polgármester megígérte, hogy azoknak a háztulajdonosoknak, akiknek nincs biztosításuk megpróbálnak gyorssegélyt kiutalni a tetők helyreállításához. A viharkárok felszámolásán tizenkettő hivatásos és hat önkéntes tűzoltóegység folyamatosan dolgozott. Szerencsére a rossz időjárás miatt senkinek sem esett baja.