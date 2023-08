A helyi közlekedési bérlettel kombinált vármegye- és országbérletet vezettek be augusztustól a megyeszékhelyen az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a szegedi önkormányzat megállapodása alapján. Ezek a kombinált termékek érvényesek mindenhol, ahol a vármegye- és országbérletek érvényesek – a tramtrain-járatot is beleértve, valamint a szegedi helyi járatos autóbusz-, trolibusz- és villamosjáratokon is elfogadják. A vármegyebérlettel kombinált teljes árú (dolgozó) bérlet 18200 forintba, a tanulóbérlet 6175 forintba kerül, míg az országbérlettel kombinált teljes árú (dolgozó) bérletért 27650 forintot, a tanulóbérletért 7120 forintot kell fizetni. Az új bérletek ugyanott vásárolhatók meg, ahol a vármegye- és országbérletek is: a MÁV app felületén (bankkártyával), illetve a MÁV Start jegykiadó automatáiból (készpénzzel és bankkártyával). Ezeket a termékeket az SZKT jegypénztárai és automatái viszont nem árusítják.