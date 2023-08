Kulturáltabbá vált a környezet a Gerecz-tónál: a tavat teljesen körbeveszi egy dolomit kőzettel lezárt út, így az minden időben sármentesen használható. A tópartra tíz rönkházikót telepítettek, amikhez biztonságos tűzrakó helyek is tartoznak, valamint a tó mindkét partján helyett kapott egy-egy illemhely is. A Gerecz-tó melletti ártézi kúthoz nemsokára napelemes közvilágítás is készül.