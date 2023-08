Csongrád-Csanád vármegye. Nemzeti ünnepünkön, október 23-án indul meg a személyforgalom az új Szeged–Szabadka-vasútvonalon – jelentette be közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter bejegyzésében arról is írt, hogy a kormány célja, hogy Európa egyik legforgalmasabb határátkelőhelye, Röszke és Horgos között egyúttal Európa legmodernebb és legkulturáltabb közúti átkelőhelye is legyen. Az ehhez szükséges nagy beruházások azonban még előttünk állnak. Az épülő Szeged–Szabadka-vasútvonal alapkövét még 2021 októberben tették le Horgoson, az átadását pedig 2023 őszére ígérték. Tavaly azzal számoltak, hogy a pálya elkészülte után, már ősszel a Szeged–Röszke-vonalra terelik a 150-es vonali tehervonatokat a Budapest–Kelebia szakasz építése miatt. Hat pár nemzetközi IC-vonatot terveznek közlekedtetni a vonalon, valamint 9 pár belföldi személyt Röszke és Szeged között. Az érintett hazai vasútszakasz hossza 13,075 kilométer, a kivitelezésre 41 milliárd forintos az állami támogatást kaptak.