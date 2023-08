Az energiaválság miatt létrehozott tartalékkeret terhére 45,8 millió forintos támogatást kér a Szegedi Nemzeti Színház a fenntartó helyi önkormányzattól. Ezt meg is kapja a kulturális intézmény, döntött erről a város Pénzügyi és Vagyongazdálkodási bizottsága szerdán. Azonban nem csak a színház van bajban. A bizottsági ülésen összesen összesen 476 millió forint pluszpénzt szavaztak meg néhány cégnek. A Szegedi Közlekedési Kft. 93,5, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont 6,9 millió, a Ritek Zrt. 570 ezer forintot kap a már említett színház mellett. De a szegedi közvilágítás is többe kerül 283,7 millió forinttal, és a polgármesteri hivatal is kap 45,5 millió forintot. A határozati javaslatot a képviselők egyhangúlag szavazták meg.

Az Energiaválság tartalékkeretet még februárban hozta létre a képviselő-testület a városi költségvetésben 8 milliárd 15 millió forintos főösszeggel, hogy ha szükséges, év közben is kezelni tudják az energiaköltségek drasztikus emelkedését.

Emellett a bizottság döntött arról is, hogy kijelölnek értékesítésre, magyarul eladnak 13 bérlakást. Az értékesítés egyébként nagyon megy az önkormányzatnak: megírtuk, hogy alig csitult el a korábbi szegedi óvodabezárási botrány, Botka László és a baloldali városvezetés úgy döntött, hogy túl is ad két épületen, ahol korábban az óvodásokról gondoskodtak. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester rendelettervezetéből kiderült, hogy a Bem utca 3-as szám alatti és a Szél utcai épületek eladásából szeretnének pénzhez jutni. Az alpolgármester emlékeztetett, hogy a korábbi óvodákat július 31-től vették el az óvodák igazgatóságától, és augusztus 1-től az IKV hasznosítja. Az alpolgármester egyszerűen „hasznosításnak” nevezi az épületek eladását, amire egyébként pályázatot írnak ki.