Egy Leader-pályázaton elnyert csaknem 40 millió forintnyi támogatást fordított a Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány a helyi sportcsarnok egy részének felújítására és a csarnok tetejének javítására. A beruházás teljes költsége mintegy 44 millió forint volt, az önrészt az önkormányzat állta, tudtuk meg a civil szervezet elnökétől, Vass Rózsától.

– A projektben a sportcsarnok érintett épületrészének tetőmegújítása és -szigetelése történt meg, valamint a használaton kívüli irodarész belső átalakítása során kialakult egy raktárral, vizesblokkokkal felszerelt közösségi tér, multifunkcionális terem. Mindenképpen hasznosítani akartuk a korábbi OTP-kirendeltség helyét: az iroda három-négy éve költözött ki, és nem volt sem praktikus, sem szép a városközpontban álló üres ingatlan – mondta Vass Rózsa.

A régi gipszkarton falak elbontásával egy több mint 90 négyzetméteres terület jött létre. Épületgépészeti és elektromos fejlesztések is megvalósultak, új burkolatok, új, energiatakarékos világítótestek kerültek az ingatlanba. Az új közösségi tér használható lesz sportolásra, de civil szervezetek, famíliák, helyi termelők is igénybe vehetik különböző eseményekre, például bemutatókra, vásárokra, családi összejövetelekre, valamint vállalkozások is bérelhetik rendezvényeik megtartására.

– Új közösségi térre volt igény a városban, amit a felújítás alatti élénk érdeklődés is igazol, de úgy tudom, már akadtak, akik birtokba is vették, foglalkozást tartottak benne – újságolta az elnök asszony. Azzal folytatta: átjáróval összeköttetésben van a sportcsarnokkal, így nagyobb sport- és más rendezvények alkalmával öltözőnek, pihenőnek, edzőteremnek vagy bármilyen szükséges célra is hasznosítható. Tervezik, hogy sportos eszközök, például összecsukható pingpongasztal is helyet kap majd a multifunkcionális teremben.