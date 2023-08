Most viszont, mint arról az iho.hu beszámolt, ismét dolgoznak a 136-os számú, Szeged-Rendező–Röszke országhatár vasútvonal felújításán. Röszkén el is készült a perontető. A vonal életében nagy jelentőségű lesz október 23-a. Szijjártó Péter Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztere Facebook-oldalán azt írta, következő nemzeti ünnepünkön, október 23-án megindul a személyforgalom az új Szeged-Szabadka-vasútvonalon és határozott célunk az, hogy Európa egyik legforgalmasabb határátkelőhelye, Röszke és Horgos között egyúttal Európa legmodernebb és legkulturáltabb közúti átkelőhelye is legyen. A személyforgalom egy-egy magyar és szerb államvasúti Uzsgyival (a MÁV által használt kétrészes dízelmotorvonat, más néven iker-motorkocsi) indul majd, addig a vonatforgalom napi hat nemzetközi tehervonatra korlátozódik.