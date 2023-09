Szeptember elsejétől jelentősen megdrágult a gyorshajtás büntetési tétele hazánkban. Akár 390 ezer forintra is büntethetik a száguldozó autósokat, de a legalacsonyabb büntetési tétel is 39 ezer forint. Ez utóbbihoz elég csak egy kicsit jobban megnyomni a gázpedált – például városban 66-tal menni. A kiszabható közigazgatási bírság minimuma múlt hét péntek óta közel 10 ezer forinttal több, mint az eddigi, a maximum tételen pedig 90 ezer forintot emeltek. Utóbbihoz viszont azért elég durván kell megsérteni a szabályokat: lakott területen belül például több mint 75-tel száguldozni, a 100-as táblánál pedig nem csak énekelni, hanem gyakorlatban is megvalósítani a nótát: 220 felett...

Szerettük volna megtudni a rendőrségtől többek között, hogy Csongrád-Csanád vármegyében melyek azok a kritikus pontok, ahol a legtöbb gyorshajtót regisztrálják, az elmúlt egy évben milyen rekordok születtek településen belül, kívül és autópályán, hogy havonta és az elmúlt egy évben hány gyorshajtót fogtak, illetve hogy ők összesen mennyi bírságot fizettek. Tizenöt nap elteltével azonban csupán egy adatok nélküli választ kaptunk, amelyben az szerepel: a vármegyében nincsenek kritikus helyszínek, folyamatosan elemzik és értékelik a közlekedési helyzetet, ami alapján meghatározzák a mérési pontokat. Hozzátették, vannak gyorshajtók, akiket többször is bemértek már egyes mérési helyeken.

Többre ment kérdéseivel az alapjarat.hu, ők konkrétabb válaszokat kaptak augusztus elején. Kikérték az ORFK-tól a 2023 első felében történt hazai gyorshajtási eseteket. Kiderült, az idei év első hat hónapjában a rendőrség összesen 456 ezer 817 esetben járt el közúti gyorshajtókkal szemben. A 2022 január-júniusi adatok szerint a rendőrség összesen 366 ezer 413 esetben büntetett gyorshajtókat, tehát csaknem 25 százalékkal nőtt a gyorshajtásos esetek száma. Ami a bírságokat illeti: 2022 első felében 303 ezer 196-szor szabott ki gyorshajtási bírságot a rendőrség traffipaxos mérések alapján. Az idei első hat hónapban ez a szám 371 ezer 997-re emelkedett. Mindehhez hozzáadódott tavaly 63 ezer 217 helyszíni bírság. Az idei időszakban ez a szám 84 ezer 820 volt, ami 34 százalékos növekedést jelent.

És hogy milyen bevételt jelentettek a gyorshajtók az államkassza számára? Az eddigi 2023-as ügyekben 11,7 milliárd forint bírságot szabott ki a rendőrség, ez másfél milliárd forinttal több, mint az egy évvel korábbi 10 milliárd 275 millió 101 ezer forintos összeg. Ha figyelembe vesszük, hogy innentől mintegy 25 százalékkal többet fizetnek majd az autósok, az csaknem 2 milliárd forint plusz bevételt hozhat az év hátralévő részében még akkor is, ha a tavalyi év azonos időszakához képest nem lesz több gyorshajtó.