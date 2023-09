A csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott, a vásárhelyi gyárban az elmúlt években több mint 14 millió euró, azaz 5,3 milliárd forintnyi fejlesztést hajtottak végre. A kerámiavécék így most már az egyik legkorszerűbb, magasnyomású technológiával is készülnek, szárítógépeket is munkába állítottak és napelemparkokat is telepítettek.

A magasnyomású WC-öntő gépek telepítésével részben a hagyományos, gipszes öntést váltottuk ki. Robotok telepítésével bővült a porcelángyár mázolási kapacitása is. A fejlesztéseknek köszönhetően csökkent a munkatársak fizikai terhelése, hatékonyabbá vált a termelés

– mondta a sajtótájékoztatón Georg Lörz, a Villeroy & Boch AG fürdőszoba és wellness üzletágának igazgatója. Kiemelte, világszerte, így Magyarországon is rendre hallani olyan híreszteléseket, hogy az automatizáció, a robotok elveszik az emberek munkáját, amit téves megközelítésnek nevezett. A robotok nem elveszik, hanem megkönnyítik a dolgozók munkáját. A vásárhelyi gyárban egyébként több mint 750 embert foglalkoztatnak.

A beruházások révén környezetbarátabbá vált a vásárhelyi gyár, évente 800 tonnával mérséklődött a szén-dioxid kibocsátása.

A sajtótájékoztató után a Kossuth téren nyitották meg a Villeroy & Boch 275 éves múltját bemutató kiállítást, majd gyárlátogatáson mutatták be a sajtó képviselőinek az elmúlt évek fejlesztéseit.