A szegedi önkormányzat felújíttatja a Bajai úti kerékpárutat a Vadasparknál található vasúti átjáró és a Belvárosi temetőnél lévő vasúti átjáró között – mondta lapunknak Fodor Antal. Az önkormányzati képviselő hozzátette: a Bajai úton a vadasparki vasúti átjárótól a Belvárosi temető mellett található sorompóig, hatszáz méteres szakaszon teljesen megújul a kerékpárút. Az önkormányzat saját forrásból 35 és fél millió forintot költ a fejlesztésre, hogy biztonságosabban kerekezhessenek a jövőben az erre közlekedők.

Fodor Antal azt is elmondta, hogy a város kiemelten kezeli a biztonságos kerékpáros közlekedést, ezért újítják fel folyamatosan a kerékpárút-hálózatot. Emlékeztetett, hogy egy hónapja adták át az ELI-hez vezető utat, amihez négy és fél kilométernyi kerékpárút is épült. Tavaly elkészült a bordányi kerékpárút újabb szakasza, ami három kilométernél is hosszabb, és Kiskundorozsmán is felújítottak egy szakaszt.

Fodor Antal, önkormányzati képviselő. Fotó: Gémes Sándor

A képviselő szerint Szegeden összesen 121 kilométeren lehet kerékpározni. A mostani fejlesztés jár némi kellemetlenséggel is. A Bajai úton – a Belvárosi temető és a Vadaspark között – az autósoknak sebességkorlátozásra, sávszűkületre és forgalomkorlátozásokra kell majd számítani.