Nyafogás helyett inkább dolgoznak

Lázár János építési és közlekedési miniszter, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, mindig érdeklődéssel figyeli a nagyéri fejlesztéseket.

Létszámban, lakossági összetételben hasonló adottságú települések olykor teljesen más utat járnak be. Óriási a különbség, attól függően, hogy az adottságokkal ki hogyan sáfárkodik. Vannak települések, ahol nem találják meg az összhangot, az együttműködést, ott nem jutnak egyről a kettőre. Megmutatja viszont egy közösség életerejét, ha panaszkodás és nyafogás helyett inkább dolgoznak. Az ilyen munkának látható eredménye van

– emelte ki Lázár János. Hangsúlyozta, ilyen település Nagyér is. A most átadott beruházást olyan közösségi térnek nevezte, amely gazdasági lábakon áll. Megjegyezte, a koronavírus-járvány rámutatott arra, mennyire fontos, hogy egy ország önellátó legyen. A nagyéri piac, vásárcsarnok abban is segít, hogy helyi termékek kerüljenek a környéken élők asztalára.

Hűtőkamrákat is építettek

Nagyér önkormányzata a vidékfejlesztési pályázaton nyert 100 millió forintos forrást a megvalósításra, amelyhez 10 millió forint önerőt tettek hozzá. A vásárcsarnok egy 100 négyzetméteres eladótérből áll, ahol rozsdamentes asztalokat és 3 hűtőpultot helyeztek ki. Az épület másik felében úgynevezett manipulációs teret rendeztek be, amely húsfeldolgozásra is alkalmas és ott találhatók a hűtőkamrák is. Iroda, vizesblokk, takarítóeszköz- és vegyszerraktár is található az épületben, amelynek a környezetét is rendbe tették.

Az avatóünnepség végén Lőrincz Tibor egy hamuban sült pogácsával teli batyut adott át Lázár Jánosnak. Hangsúlyozta, ez a batyu nem azt jelenti, hogy menjen Isten hírével, hanem azt, hogy visszavárják.