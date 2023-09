Miért pont a használt a legjobb választás?

Sokan a mai napig előítéletekkel viseltetnek a használt számítógépek iránt, pedig általában ezen sztereotípiák egyike sem állja meg a helyét. A hasznaltlaptop.eu kínálatának esetében legalábbis semmiképpen sem. De melyek ezek a feltételezések, amik idejüket múlták már? Egyrészt, hogy az, ami használt, minden bizonnyal megbízhatatlan is. Mert ami használt, az ugye elhasznált, leharcolt, megfáradt… Sokáig sorolhatnánk a jobbnál jobb szinonimákat. Másrészt ennek a gondolatmenetnek mintegy folytatása, hogy az, ami már megszolgálta a maga idejét, nyilván a jövőt illetően csekélyke élethosszal számolhat, azaz hiába olcsóbb az, ami használt, ha egyszer villámgyorsan használhatatlanná válik.

Ahogy fentebb már utaltunk rá, ezek az elképzelések abszolút nem aktuálisak. Néhány éve, akár egy évtizede is bizony a használt tényleg egyenértékűnek számított azzal, ami kidobásra méltó. Még valakinek jó lesz címszóval, azonban ezek a kellékek végül általában nem a szeméttelepen, hanem valakinél kötöttek ki, nagyon is kétséges további sorssal. Viszont azóta hatalmasat fordult a világ. Elég csak abba beleérezni, hogy milyen szinten felgyorsult a technológiai szektor fejlődése. Napjainkban nem, hogy egy évet nem kell várni az újabbnál újabb kiadások megjelenéséig, hanem esztendőn belül sorjáznak a vadonatúj konstrukciók. Azaz a réginek mondható gépeknek esélye sincsen leharcolódni, lévén még mindig vonzó tulajdonságokkal büszkélkedhetnek. Illetőleg a most befutó, ám használt variációk azért annyira ellenállhatatlanok, mert strapabíró, masszív, és technikai értelemben is stramm kivitelüknek köszönhetően még évek múltán is friss, minden kihívást teljesítő masináknak számítanak.

Röviden, és roppantul tömören megfogalmazva ezért annyira nagyszerű ötlet a használt laptop tanuláshoz, hiszen így kedvező, pénztárcabarát feltételek mellett vásárolható meg az a modell, ami egyébként a személyes elvárásoknak maradéktalanul megfelel. Ebben a helyzetben a spórolás nem pár ezer forintot takar, bár meg kell hagyni, az is nagyon sokat nyom a latba, hanem konkrétan tízezres nagyságrend a reális.

Mit nyújthatnak a felújított alternatívák?

A megbízható használt laptopok diákoknak pontosan arra képesek, amire a jelzős szerkezet is utal. Megbízhatóságot, vagyis minden körülmények közötti jó teljesítményt, a kihívások megugrását, a sorban álló feladatok gondmentes elvégzését. Ennél többre nincs is szükség! Igazság szerint egy minden szempontból optimális modell akár éveken át hűségesen szolgálhat – egyhuzamban végigkísérve az általános iskola felső tagozatát, esetleg a középiskola éveit, vagy az egyetem alapszakának hat, mesterfokának négy szemeszterét.

Melyik a legjobb konstrukció?

A kiváló minőségű használt laptopok közül gyakorlatilag bármelyik megfelelő, viszont a telitalálatos vásárlás érdekében célszerű olyan modellre voksolni, ami az egyéni igényekkel leginkább harmonizál. A személyes kritériumok pedig nagyban függnek a tanuló korától, az iskola milyenségétől, a jövőben használandó szoftverek listájától, és a hardveres elvárásoktól természetesen.