Közleményük szerint a világszínvonalú technológiát alkalmazó TritonLabs a közfinanszírozott és a magánellátás számára is biztosít széles spektrumú diagnosztikai és nehezen elérhető vizsgálatokat extra rövid időn belül.

Haraszti Péter, a TritonLife Csoport alapító-vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta, hogy a több mint egymilliárd forintos fejlesztés első és legfontosabb lépéseként megkezdte működését a TritonLabs központi laboratóriuma a főváros XIII. kerületében, ahol 1200 négyzetméteren végzik az orvosi laboratóriumi diagnosztikai és mikrobiológiai vizsgálatokat.

Az intézmény a betegek biztonsága érdekében a páciens- és a vizsgálati adatok továbbításának teljes folyamatát digitalizálta, a külső helyszínen történő mintavételezéstől a szállításon, szortírozáson, előkészítésen és méréseken át a leletek kiadásáig egyáltalán nincs szükség manuális adatrögzítésre - ismertette.

Az alapító-vezérigazgató jelezte, hogy a modern gépeknek köszönhetően a labor kapacitása könnyen növelhető az igények szerint, évente 10 millió vizsgálatot is elvégezhetnek.

Fábián Lajos, a TritonLife Csoport alapító-elnöke és szakmai stratégiai vezetője kiemelte, hogy az orvosi diagnosztika ugrásszerű fejlődését nagymértékben támogatják a betegségek egyre szélesebb körének kimutatására alkalmas laboratóriumi vizsgálatok. Néhány területen, például az allergológiai teszteknél, de sok szűrővizsgálat esetén is évről évre jelentősen nő a vizsgálatot megrendelő páciensek száma. A laboreredmények pontossága nem csak a páciensek számára létfontosságú, de a problémás labortesztek megismétlése jelentős pluszkiadás is, ezért a megbízhatóság, a pontosság és a gyorsaság adja a legfőbb versenyelőnyt a piacon - mutatott rá.

Latkóczy Krisztina, a TritonLabs igazgatója ismertette, hogy az országos hálózat kialakítása megkezdődött. A TritonLife 21 saját ellátóhelye mellett eddig több mint 20 szerződést kötöttek fővárosi és vidéki egészségügyi megrendelőkkel, sok szolgáltatási szerződés aláírása pedig folyamatban van.

A kialakított informatikai megoldások radikálisan csökkentik a hibaszázalékot a laboratórium és a megrendelők esetében is. Az országban több gerincvonalon szállít mintát a TritonLife Logisztika Kft. Már most is megoldott a napi szállítás a Kaposvár-Veszprém-Budapest, a Miskolc-Debrecen-Eger-Budapest és a Szeged-Budapest útvonalon, de több irányt is kiépítenek. A saját logisztikai rendszer a mintaszállítás szakszerűségét is garantálja - fejtette ki a TritonLabs igazgatója.



A TritonLife Csoport 2022 végére 17,5 milliárd forint nettó árbevételt ért el, az orvosok évi 9600 műtétet végeztek különböző szakterületeken, és 392 ezer orvos-beteg találkozás történt intézményeikben. A csoport az idei első fél évben már 10 városban - Budapest, Budaörs, Debrecen, Eger, Kaposvár Szeged, Veszprém, Hódmezővásárhely, Miskolc, Sopron - volt jelen komplex szolgáltatásaival. A második fél évben a korábbi 15 helyett már 21 ellátóhely szolgálja az ügyfeleket, 8 magánkórház, 10 járóbeteg-klinika, 3 diagnosztikai központ és egy országosan elérhető laborhálózat.

A magánegészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott orvosok és szakdolgozók száma 2022-ben 40 százalékkal, 1157-re emelkedett, ebből 402 alkalmazott, 755 pedig szerződéses szakember.