Érdemes jobbakkal, nagyobbakkal együtt dolgozni, a tudásukat, tapasztalatukat átvenni, kicsit a saját arcunkra formálni

– fogalmazott Szabó Zoltán Ferenc polgármester a kedden a megyeházán tartott workshop bevezetéseként.

A Szentes Város Kereskedőház Nonprofit Kft. vezetője meghívott helyi vállalkozók előtt mutatta be tevékenységüket. Qu Lei több mint 20 éve él Magyarországon, üzletemberi képességeire már szülőhazájában, Kínában is felfigyeltek, és számos díjra jelölték. Jelenleg elsősorban projekt- és ingatlanbefektetésekkel foglalkozik, elsősorban Budapesten több logisztikai központ és irodaház tulajdonosa, de többségi tulajdona van egy egri borászatban és egy cementgyárban is. A szentesi önkormányzatot a Covid alatt már támogatta karitatív módon. Az Ipari Park építésében is részt kíván venni: megvásárolta az egykori téglagyári, 74 ezer négyzetméteres területet, melynek fejlesztését a jövő évben tervezi elkezdeni.

A workshop kerekasztal-megbeszélésén sokféle tevékenységű helyi vállalkozás képviseltette magát, köztük egy paprika vetőmagot 15 országba forgalmazó vállalkozástól a baromfifeldolgozó cégen át az újonnan alakult idegenforgalmi irodáig.

Fotó: Darók József

Segített már magyar vállalkozásoknak bejutni a magyar piacra, hangzott el Qu Leitől. Szinte kifogástalanul beszél magyarul, így anyanyelvükön tud kapcsolatot teremteni az itteni üzletemberekkel. Elmondta, 2019 óta működik Szentes városával a kereskedőházat megalapozó kapcsolat. – Az összekötő híd szerepét vállaltam – kezdte prezentációját. A kereskedőház nonprofit, ő az egyedüli pénzügyi finanszírozója. Egy jól működő rendszerként jellemezte a kft.-t, a kínai export- és importkereskedelmet szeretné megismertetni az itteni vállalkozókkal, tőke finanszírozásában és a logisztikában is segíthet, magyarázta az üzletember. Példával is illusztrálta, hogyan segített egy magyar cégnek 40 konténernyi árut eljuttatni a kínai piacra, egy másiknak a 6-10 forintos európai piaci ár helyett 1,5 forintért szerzett be Kínából termék védőhálót.

Megköszönte Bocskay István ipari park referens segítségét, nélküle valószínűleg most nem állhatna itt.