A Rádió7 Közös nevező című műsorában a Csongrád-Csanád vármegyét érintő három hídfejlesztési projekt mellett Lázár János építési és közlekedési miniszter, a térség országgyűlési képviselője Makó szerepéről is beszélt.

Centrummá kell válnia

Kifejtette, hogy a fürdőfejlesztés és az ipari parkot érintő beruházások összefüggésben vannak azzal, hogy a hagymaváros egykor megyeszékhely volt, és a cél, hogy térségi központtá váljon ismét.

Makó térségi centrum tud lenni, ezt a funkciót keressük, ezen gondolkodtunk az elmúlt 10 évben is. Buzás Péter volt polgármester kezdte el azt megnézni, hogy van-e Makónak regionális helye és szerepe, mint centrum. Szerintem van

– jelentette ki.

Presztízskérdés a fejlesztés

A múlt heti rádióműsorban kitért arra is, hogy a fideszeseknek presztízskérdés, hogy Makó mintaváros legyen. Ezt azzal indokolta, hogy a vármegyében Makót leszámítva nincs komolyabb város fideszes vezetés alatt, hiszen Szentes, Csongrád, Vásárhely és Szeged egyaránt ellenzéki irányítású települések, amelyen reményei szerint a jövő évi választások változtathatnak.

Célom, hogy Makóból mintaváros legyen, ez jól halad. Célom, hogy regionális térségi központ legyen, amelyben nagyon fontos egy olyan attrakció, amely a tágabb régió számára is vonzó

– indokolta a politikus, miért is fontos a Hagymatikum fejlesztése. A létesítménnyel kapcsolatban elmondta, hogy december közepén kezdődik a műszaki átadása, így jövő év elején már elérhetőek lesznek a kibővített szolgáltatások. Hozzátette, rövid időn belül utol kell érnie Gyulát a városnak, Makó egy évtized múlva olyan lesz, mint most a Békés vármegyei járási székhely.

Több 100 új munkahely

Lázár János már júniusban bejelentette, hogy a kormány bővítette a fejlesztésre kijelölt ipari parkok listáját, és ezek egyike a makói. Ennek köszönhetően első lépésként hamarosan ide érkezik egy befektető, és 250-300 új munkahelyet teremt. Ezzel kapcsolatban most azt közölte a politikus, hogy minden akadály elhárult az elől, hogy egy külföldi élelmiszer-ipari csomagolóvállalat települjön oda. A szerződést most már meg is kötötték. A Lázár vezette minisztérium feladata, hogy az ipari park fejlesztéséhez szükséges víz- és szennyvízhálózatot kiépítse, ez egy 6 milliárdos kormányzati beruházás lesz.

A politikus úgy értékelt, ez a 55-60 ezer négyzetméter alapterületű csarnoképítést is magában foglaló projekt jól illik a makói ipari struktúrába, hiszen helyben ki tudják szolgálni az igényeket munkaerővel és tudással egyaránt.