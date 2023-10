Nagy Sándor beszámolt arról is, hogy az önkormányzat több olyan beavatkozást is tervez, amellyel példát mutathat a hőszigetek csökkentésére. A Kossuth Lajos sugárút belső szakaszán feltörik az út melletti sávot, és zöldterületet hoznak létre, az IKV Zrt. által kezelt egyik társasházat és a város egyik legforgalmasabb tömegközlekedési csomópontjában, az Anna kútnál a megállókat is úgy alakítják át, hogy mérsékeljék a lokális hőmérsékletet.