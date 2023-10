Bár pénteken a szaharai légtömeg betörésének köszönhetően még az országos melegrekord is megdőlt és a közel 30 fok inkább nyarat, mint ősz közepét idézett, a hét elején már elindult a fűtési szezon Szegeden. Hivatalos nap évek óta nincs meghatározva, mikor kell beüzemelni a távfűtési rendszert, a hideg éjszakák és hajnalok miatt azonban a SZETÁV-nál úgy döntöttek, október 15-én felfűtik a hozzájuk tartozó lakásokat.

Olyan lehűlés volt tapasztalható az előző napokban, hogy az óvodák és bölcsődék miatt elindultunk

– mondta el lapunknak Kóbor Balázs ügyvezető igazgató. Hozzátette: csak minimális számú bejelentés érkezett ezzel kapcsolatos problémákról, köszönhetően a lakosság egyre tudatosabb hozzáállásának.

A távfűtés tehát a pénteki nyári időben is üzemelt, azonban mivel a rendszer teljesen automatizált és a külső hőmérséklet függvényében vezérli a számítógép, értelemszerűen csökkent a teljesítmény ebben az időszakban. A hideg reggeleken és estéken ugyanakkor már gondoskodik arról, hogy a távfűtött lakások ne hűljenek ki. Kérdésünkre Kóbor Balázs elmondta, a fűtésdíj idén is ugyanannyi lesz, mint tavaly, hiszen továbbra is hatósági ár szabályozza. A kiemelt közintézmények ugyanakkor fele annyit fizetnek, mint egy évvel ezelőtt.

– Egy gigajoul a lakosoknak továbbra is 2865 forintba kerül, míg ennek előállításának költsége 10 ezer forint. A különbséget a távhőkassza fedezi

– tette hozzá.

Szegeden lassan kiépül a geotermikus rendszer is: az előző évben 5, idén már 7 fűtési körön termelnek a kutak. - Tavaly 235 ezer gigajoul teljesítményt adott le a rendszer, mely 28 százalékban váltotta ki a gázfelhasználást. Idén ez az arány már 38 százalék lesz, az utolsó 2 rendszer kiépülésével pedig, amely most van folyamatban, jövőre megközelítjük a 45-50 százalékot - árulta el Kóbor Balázs.