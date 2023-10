A Makkosházi körúti Mesi virágoskertjében hétfőn is hatalmas volt a forgalom: éppen ottjártunkkor érkezett egy hatalmas autónyi vágott virág.

– Szombaton volt a legtöbb vásárló nálunk, de azóta sincs megállás

– mosolygott a tulajdonos, Deák Emese. Mint mondta, idén a sláger a vágott krizantém, a vevők döntő többsége azt viszi. – De nagyon népszerűek a sírtálak is, amelyekben oázisba állított élővirágok vannak. Azt látom, nagyban befolyásolja az időjárás is a választást: mivel most nincs hideg, szívesebben viszik az élővirágot, mert biztos, hogy nem fagy meg – magyarázta. Hozzátette, idén újdonságként asztaldíszhez hasonló sírdíszt is készítettek: a fekete tányérra tervezett, angyalkás, tartós kompozíciókból szintén rengeteget visznek.

Az árakkal kapcsolatosan Deák Emese elmondta, nem emelt tavalyhoz képest. A selyemkoszorúk 1500-5500, az élővirágból kötöttek 3500-9500, a szárított virágos tobozkoszorúk pedig 2000-5500 forint között vannak. A sírpárnát 3800-12500 forint között kötik élő virágból, A cserepes krizantém mérettől függően 700 és 4500 forint között van, a vágottnak 500-900 forint között van szála.

A multik idén nagyon alánk vágtak: magyar termelőtől nem lehet olyan áron virágot kapni, mint amennyiért ott adják a cserepeseket. Ennek megfelelően harmadára esett vissza ebből a forgalmunk

– tette hozzá.

Meglepődve tapasztaltuk, hogy aki a temetőben, helyben akar virágot venni, annak sem kell feltétlenül többet fizetnie, mintha arról előre gondoskodna más virágosnál. A Belvárosi Temetőben legalábbis ezt tapasztaltuk: cserepes krizantémot már 400 forintért is kapni, az óriási, egész sírt beborító virág pedig 8 ezer forintba kerül ebből a fajtából. A kerek fejű vágott szála 750 forint.

– Saját termesztésű virágot árulok, ezért tudok versenyképes árat adni

– magyarázta az egyik kereskedő. A forgalommal kapcsolatban ő is azt mondta, bár nehéz megítélni, de szerinte nem csengett le hétvégén a roham. – Elég csak szétnézni, hétfő délelőtt is mennyien vannak – mutatott körbe.

Hódmezővásárhelyen is hasonló árakkal találkoztunk. Az egyik multinál a háromágú tűzszirmú krizantémot 999 forintért árulták, a nagyvirágút 1200 forintért. Az egyik vásárhelyi virágüzletben pedig egységesen 500 forint volt szála, ott a cserepes változatért 2900 forintot kértek.

Fotó: Tábori Szilvia

Mivel a legnépszerűbb halottak napi virág a krizantém, ezzel kapcsolatosan a szakemberek néhány jótanácsot is közzétettek, hogy az minél tovább szép maradjon. A virág megvétele után érdemes fertőtleníteni a tárolóedényt, vödröt, így azt követően akár több hétig eláll a szálas virág is. Javasolt a virágárusoknál kapható virágtartósító szer használata is.

KÉPALÁ: Hétvégén már sokan beszerezték halott szeretteiknek a virágot, a csütörtöki ünnepig és az azt követő hétvégéig azonban folyamatos lesz a boltokban az utánpótlás. Fotó: Karnok Csaba