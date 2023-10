Rengeteg magyar családot érintett a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása, az ugyanis a fúrt kutak kapcsán is változást hozott. Sok tervezés és előzetes egyeztetés után az eredeti tervekhez képest megengedőbb lett a jogszabály: egy finomításnak köszönhetően a 2024. január 1-je előtt engedély nélkül létesített, 50 méternél nem mélyebb, az első esővízzáró réteget el nem érő háztartási, kerti és mezőgazdasági használatú kutak teljeskörűen mentesülnek az engedélyetetési kötelezettségek alól, automatikusan szabályosnak minősülnek. Az új törvény a fúrt kút esetében háztartási vízigényt is meghatároz: ez januártól évi 500 köbmétert meg nem haladó mértékű vízhasználattal egyenlő, ez elegendő ugyanis a természetes személyek ivóvízellátása és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükséglet kielégítéséhez. Az amnesztiát kapott, be nem jelentett kutakat december 31-ig csupán regisztrálni kell a Nemzeti Földügyi Központnál, ami ingyenes és szankciómentes.

Az amnesztia ugyanakkor nem vonatkozik azokra a kutakra, melyek vízkészletvédelmi szempontból védendő területen találhatók és a talajvíznél mélyebb rétegbe mennek. Hogy ezek a területek hol vannak, azzal kapcsolatban a napokban közzétettek egy vízkészletvédelmi országtérképet, mely a geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/oldalon érhető el. Az itt kockázatosként feltüntetett területeken – melyeket rózsaszínnel jelöltek – a háztartási vízigényt kielégítő, ötven méter mélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a vízilétesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság részére. Azon kutak esetében pedig, melyek nagyobb mélységűek, mint az adott ponton jelölt színhez tartozó mélységtartomány, a kútamnesztia ellenére is szükség van utólagos hatósági engedélyeztetésére.

Aki jövő évtől kezdve új kutat tervez fúrni, háztartási cél esetén a fehérrel jelzett területeken ezt engedély nélkül megteheti, a rózsaszín területeken pedig hatósági jóváhagyást kell rá kérni. A mezőgazdasági célú talajvízkutak a rózsaszínű területfoltokon a Nemzeti Földügyi Központ által kiadott vízjogi engedély alapján lesznek 2024. január 1-jétől építhetők, szemben a fehér területekkel, ahol ugyanezek a kutak csupán az egyszerűbb, bejelentés és hatósági jóváhagyási eljárás alá tartoznak majd.

Az ingatlanokra, illetve a kutakra a lakcím pontos megjelölésével vagy helyrajzi számmal lehet rákeresni. Arról, hogy a kút mélysége alapján az engedélyköteles-e, a réteglista ikonra kattintva kaphatunk információt.