Az autóforgalom visszaszorítása, elektromos közlekedési módok lehetőségeinek feltárása, tramtrain tekintetében Algyő településen belül, illetve az ipari területről a ráhordás megoldása – többek között ilyen célokat tűzött ki az algyői önkormányzat, a MOL Nyrt. és a Szegedi Közlekedési Kft., most ugyanis a lakosság bevonásával újragondolják Algyő és térségének mobilitását, javítani szeretnének a közlekedési helyzeten. Hétfőn egy asztalhoz ültek az említett felek és megállapodtak abban, hogy egyelőre egy elektronikus kérdőívezést végeznek majd el a lakosság és az ipar körében november 15-e és december 15-e között, a válaszadók között értékes nyeremények találnak majd gazdára.

Algyőn a közlekedés újragondolását részben a tramtrain népszerűsége is indokolja. Fotó: Török János

Algyő alpolgármestere, Füzesy István lapunknak elmondta, a válaszokat kielemzik majd, utána pedig egy mobilitási tervet készítenek, vagyis egy fenntartható közlekedési tervet dolgoznak ki a jövőre vonatkozóan. Ha mindez megvan, akkor kezdődhet a megvalósítás. Közölte, a terv kidolgozása során nagy hangsúlyt fektetnek a megújuló energiára és a költséghatékony megoldásokra is, hiszen fenntarthatóbb környezetet és közlekedést szeretnének létrehozni. Szeretnék például, ha jobban benne lenne a köztudatban például a roller és a kerékpár, ha elérhetőbbé válna a tramtrain az algyőieknek, valamint ha az ipari területek nemcsak autóval, hanem más közlekedési eszközökkel is megközelíthetőek lennének. Lapunknak elmondta, a kérdőívezés során a mobilitási szokásokat mérik fel, valamint a helyi munkáltatók és a lakosság igényeire is kíváncsiak.

Az alpolgármester hozzátette, az európai közlekedési trendek, fejlesztési irányok alapján az elektromos közlekedés és a vezető nélküli járművek fejlesztése a célterület. Ennek fejlesztésére, egy pilot projekt kialakítására a nagyközség területe alkalmas lehet. Ehhez kell a megfelelő, szükséges anyagi hátteret megteremteni, felkutatni.

Az összefogás és a közös munka alapjául szolgál az, hogy folyamatosan növekszik az autóval közlekedők száma a településen, a belső forgalom mellett pedig jelentős a Szegedre és Hódmezővásárhelyre ingázók száma is. Emellett Algyőn nagy kiterjedésű telephellyel rendelkezik a MOL Nyrt., illetve a Jura ipari parkban számos – főként a MOL-t kiszolgáló – vállalkozás, cég üzemel, így jelentős a település térségébe érkező, úgynevezett hivatásforgalom is.

A település közúti hálózata elsősorban a 47-es számú főútra fűződik fel, azonban arra számít az önkormányzat, hogy ha elkészül az új híd és így megtörténik a négysávosítás, akkor még jobban megnövekszik majd a forgalom a főúton. De az újragondolás alapjául szolgál az is, hogy a tramtrain kihasználtsága folyamatosan erősödik, azonban a megálló a település szélén helyezkedik el, a megközelítése nem ideális, ahogyan az ipari parkból sem. Pedig a vasútállomás mellett kerékpártárolót is kiépítettek, viszont Algyő belterületén a modern kerékpáros infrastruktúra nem lett kiépítve.