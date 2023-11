Befejeződött Csanyteleken a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésének harmadik üteme. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében 165 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg – tájékoztatott a község önkormányzata.

Csanyteleken évek óta problémát jelentett a belvíz a település lakossága számára. Erre adott választ a nemrég befejeződött fejlesztetés. A munkák során átépítették a Szent László utcában és a Széchenyi utcán a zárt csatornát. A Radnóti Miklós utca mindkét oldalán lévő nyílt árkot zárt csatornára építették át. A Kossuth Lajos utcai vízelvezető csatorna mindkét oldalán szintén zárt rendszert alakítottak ki, valamint a Botond utcán is történt átépítés. A beruházás keretében úthelyreállítási munkálatok is készültek a Kossuth és Botond utcákban. A felújítási munkálatokat 2022. októberében kezdte meg a Vízép Holdin Kft. és idén november 10-én fejezték be.

Az önkormányzat 2021-ben nyújtott be újabb támogatási kérelmet, és 165 millió Ft támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül, a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás alapján. A bel- és csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésének első és második üteme 2017 és 2020 között szintén uniós forrásból valósult meg.