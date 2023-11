Nem a Kánaán jön el az elavult fűtési technológiájú, használt ingatlanok számára, az új csok plusz arról fog szólni, hogy igényes vevők igényes ingatlanokat keresnek majd – értékelte az Ingatlanbazar.hu portál az új, kedvezményes családi hitel következményeit.

Abban minden ingatlanpiaci szereplő egyetért, hogy a 2024-es, új, kedvezményes hitelek felpörgethetik majd az év folyamán végig pangó piacot. Idén téltől őszig reménytelen időszak volt: a potenciális vásárlók a magas árak és a magas hitelkamatok miatt nem tudták, és nem is akarták megfizetni a tulajdonosok által magasan tartott árakat. A helyzet romlásához az infláción kívül hozzájárult az ingatlanbefektetések relatív leértékelődése is az állampapír-befektetésekhez képest, ami a befektetésiingatlan-vásárlást akadályozta a családi célú vásárlások mellett.

Nagy a keresés

Az idei évben mostanáig szinte csak az élethelyzet sürgősebb változásai miatt cseréltek gazdát az ingatlanok, a városi csok korábbi kivezetése a nyári várakozásokkal ellentétben nem túl sokat emelt a keresleten. Aki csokos vásárlásra számított, és az életkori határok nem kötötték, inkább megvárta a részleteiben bejelentett csok plusz és az új babaváró hitel részleteit. Az Ingatlanbazár mindeközben egy nagy forgalmú piacra emlékeztető keresésmennyiséget regisztrált, ami azt jelentette, hogy a kereslet éled, és legkésőbb 2024 elejére magával hozhatja a régóta várt eladási élénkülést is.

Az új építésű visszatér

Tegyük hozzá: az élénkülés mindenki érdeke. Az inflációs csökkenéssel nem várható már áremelkedés, így a maximum 80 millió forint értékű ingatlanra vadászó, első lakást vásárló fiatalok, valamint a csok plusz és babaváró kölcsönöket kombináló többgyerekes családok beindíthatják az eladásokat. A legnépszerűbb célpontoknak ismét az új építésű lakások és házak ígérkeznek, bár a csok plusz egy későbbi bejelentés alapján használt ingatlanokra is fordítható. Az Ingatlanbazáron máris nőttek az értékhatár körüli új építésű keresések, ahogy a portálon értékelik, ezek lesznek a következő évek leginkább értéktartó ingatlan típusai is.

Megy a számolgatás

Hogy hol és mekkora lakás vagy ház jön ki 80 millióból, az nemzeti számolgatás tárgya lett, holott az első nagy érdeklődési hullámra tekintettel az ár is hullámozhat egyet még, főleg a fővárosi kerületekben, Pest vármegyében és a vármegyeszékhelyek némelyikén. Nagy vonalakban Budapesten 60-75 négyzetméteres, új építésű fér bele, a fővárosi agglomerációban és a vármegyeszékhelyeken akár 100 négyzetméter fölött is lehet a vége, igaz, nem mindegy, hogy lakásról vagy családi házról van szó. Sok városban ezek eddig prémiumingatlanoknak számítottak, nemcsak az áruk, hanem az energiatakarékosságuk és a korszerű technológiájuk miatt.

Ezzel egybevág az a kormányzati törekvés is, hogy a vásárlók pontos információhoz jussanak az adott ingatlan energetikai besorolásáról, amely elsősorban az új építésűeknél számít sokat. A besorolási adat nélkül november elsejétől már meg sem szabad hirdetni az ingatlanokat.

Előny a városoknál?

Az Ingatlanbazár számai szerint a keresésekben ugyancsak népszerű kategória az igényes kivitelezésű, vagy felújított, használt ingatlan, ez főleg a városi lakásokra érvényes. A portál szerint a csok plusz és a leszűkített babaváró kedvezményes hitelek azt a vásárlói réteget fogják megszólítani – főleg az első lakást vásárlókat – amely eddig nem lett volna képes az új hitel nélkül városi lakást megfizetni, illetve azokat, akik eddig halogatták a nagyobb ingatlanba költözést.

Mivel ez városon elérhetőbb lett, a piaci elemzők is érdeklődve figyelik, milyen hatással lesz a kistelepülési csokra, amely szintén 2024-től változik. Minél nagyobb a távolság és a szociális infrastrukturális különbség (a falvakból közlekedés szükséges, illetve helyben ritkaság a bölcsőde és óvoda), annál kevésbé lesz népszerű a vásárlóknál az adott település.

