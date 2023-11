Folyamatosan fejlődnek a mesterséges intelligencia (MI) módszerei, melyek már a gyógyszerkutatás több fázisában is jelen vannak, például a fehérjealapú gyógyszerek kutatásában. Éppen ezért a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat részeként csütörtökön Antal Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi docense arról tartott előadást, hogy az MI miként veszi ki a részét a gyógyszerkutatásokból.

A SZAB Székházban megtartott előadáson közölte, már az ötvenes években jelen volt a mesterséges intelligencia, melynek segítségével 2009-ben és 2010-ben például olyan robotokat hoztak létre, amelyek hozzájárulnak a kutatáshoz. Például antibiotikumok kutatásához, információi szerint ilyen gép a Szegedi Tudományegyetem is van – tette hozzá. Antal Péter közölte, a fehérjealapú gyógyszerek kutatása mellett az MI-t segítségül hívják az új hatóanyagjelöltek ajánlásában, a több feladatos gépi tanulási modellek megalkotásában, valamint abban is, hogy ha van egy gyógyszergyártó cégnek egy tökéletes vegyülete, akkor azt mire lehetne használni, milyen betegségek esetében lenne a legjobban bevethető.

Fotó: Gémes Sándor

Kiderült, amellett, hogy igyekeznek gyógyszercélpontokat meghatározni, egy-egy betegség molekuláris hátterét is próbálják megérteni a mesterséges intelligencia segítségével, miközben arra keresik a választ, hogy miként tudnak eddig ki nem próbált, de hatékony kismolekulákat találni. Persze kíváncsiak arra is, hogy ezek a kismolekulák miként viselkednek egy élő szervezetben. A szakmai beszámoló szerint dolgoznak egy olyan gépmodell létrehozásán is, mely által kreatív módon tudnak létrehozni ilyen molekulákat.