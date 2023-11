Azonban a szakember szerint a munkáltatóknak fontos lenne jelezniük, hogy mire van igényük, valamint azt is, ha segítségre van szükségük a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásában, hiszen a kamarai klubban mindenre találnak megoldást. Arra kérte a jelenlévőket, hogy ne essenek át a ló túlsó oldalára munkáltatóként, hanem keressenek közös megoldásokat, mert ők is és a munkavállalók is "lovagolni" szeretnének.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy nem csak a mozgássérültek tartoznak a megváltozott munkaképességűek közé, ezért érdemes a munkáltatóknak áttekinteniük a listát és a hatályos jogszabályokat. Beszélt arról is, fontos a cégeknek tenniük azért, hogy a dolgozóik boldogok legyenek a munkahelyükön is, hiszen úgy legalább 35 százalékkal jobb teljesítményt nyújtanak.

A rendezvényen Bojtörő Botond, a Prohuman projektvezetője arról beszélt, hogy cégük több mint 400 hátrányos helyzetű személyt alkalmaz, de partnereiknél is egyre több megváltozott munkaképességű ember van. Elmondta, a saját állományukban lévők nyomdában dolgoznak, call center, IT és varrodai tevékenységet végeznek, valamint minden irodájukban van egy személy, aki adminisztrációs támogatást nyújt. De a cég közösségi médiában való megjelenését is segítik a hátrányos helyzetű munkavállalók. A vállalatnak egyébként minden épülete akadálymentesített, továbbá rugalmas beosztásban dolgoznak az érintettek, akik mellett mentor is tevékenykedik, hogy segítse a betanulásukat és a beilleszkedésüket.