A hetven alkalmazottat foglalkoztató cégcsoport egyik fő tevékenysége ma a kulturális örökség megőrzéséhez, elsősorban a digitalizációhoz használható szoftverek fejlesztése. A könyvtárak, múzeumok, levéltárak számára készített összetett informatikai rendszereik a többi közt lehetővé teszik egy felhasználó számára, hogy távolból elérjenek egy dokumentumot vagy fényképet, vagy akár azt is, hogy egy régi fotográfián bejelöljék rokonukat ezzel segítve a kutatók munkáját - tudatta a szakember.

Az uniós támogatással megvalósult beruházás során bővítették a vállalkozás szegedi központjának irodatereit, energetikailag korszerűsítették az épületet, napelemeket telepítettek, a fűtést és hűtést hőszivattyú biztosítja, légcserélőket építettek be. Az ügyféligényeket gyorsabban kiszolgáló adatalapú vállalatirányítási rendszert vezettek be, és üzembe állítottak egy olyan ipari mérőműszert is, amely lehetővé teszi a gyűjteménykezelés során alkalmazott rádiófrekvenciás azonosítócímkék tesztelését - ismertette a beruházás részleteit az ügyvezető.

A több mint 155 millió forintos beruházás költségéből 109 millió forintot fedezett feltételesen vissza nem térítendő uniós támogatás.

Kármán László elmondta, a cégcsoport forgalmának 60 százaléka származik magyarországi partnereiktől, de céljuk az export arányának növelése. A legnagyobb és legrégebbi külföldi piacuk Románia, ahol kezdetben főként a magyar közösség intézményei használták szoftvereiket, de az évek során egyre bővült a román nyelvű megrendelőik köre. Jelen vannak a környező országok mellett Lengyelországban és Németországban, valamint viszonteladó értékesíti termékeiket Törökországban is.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a 2008 óta működő, családi tulajdonú Monguz Kft. értékesítésből származó nettó árbevétele tavaly 510 millió forint volt, ami 4 százalékkal maradt el az előző évitől. A vállalkozás 2021-ben 42,5 millió, tavaly 18 millió forint adózott eredményt ért el.