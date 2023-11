– Makónak a Hagymatikum bővítése után nagyszerű fürdője lesz, látnivalókból eddig sem volt hiány, és idén már szórakoztató programokból is volt néhány –

adott helyzetképet Nagy Gábor, a Makó és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke a Délmagyarországnak. A városban azonban még van potenciál a további növekedéshez is. Az egyesület azt szeretné elérni az önkormányzattal és más partnerekkel együttműködve, hogy Makó legyen négy évszakos idegenforgalmi célpont, azaz egész évben tudjon olyasmit kínálni, ami az idelátogatókat érdekli. A civil szervezet egyébként majdnem pontosan egy éve alakult újjá, jelenleg negyven-ötven tagja van. Nagy Gábor azt reméli, jövőre megduplázódik ez a létszám.

Mik a teendők annak érdekében, hogy sikerüljön elérni a kitűzött célt? Az elnök szerint – konyhai hasonlattal élve – az alapanyagok megvannak, már csak jó fűszerek kellenek. Például a jelenleginél is több turistacsalogató rendezvényre lesz szükség, és ezeket megfelelően népszerűsíteni kell.

Úgy gondolom, az idei próbálkozások sikere nyomán érdemes lenne minden hónapra szervezni valamilyen nagyobb programot –

tette hozzá hozzá. Jövőre szeretnének már az év elejére összeállítani egy egész éves rendezvénynaptárt, amely aztán a szálláshelyek fenntartóihoz is eljut, és így ők ezeket ki tudják ajánlani. Bár az egyesület elsősorban szakmai és érdekvédelmi szervezet, a rendezvényszervezésből is részt vállalnak – már idén is elsősorban hozzájuk kötődött a csücsür ünnep, a borfesztivál és a Halloween-parti. További céljuk egy új kedvezménykártya bevezetése a turistáknak, amelyhez egy applikáció is társul majd. És nem szabad megfeledkezni a már meglévő attrakciók folyamatos fejlesztéséről sem.

Nagy Gábor szálláshelyet is üzemeltet. Személyes tapasztalatai szerint az utóbbi néhány, járvánnyal, gazdasági válsággal és háborúval sújtott évben az idegenforgalmi szféra kiszámíthatatlanná vált, egyelőre nem igazán lehet előre tervezni. A nehéz időknek azonban egyszer véget kell érniük, és erre érdemes felkészülnünk – hívta fel a figyelmet. Makó ráadásul jó helyen, a hármas határ közelében van, ami előny abból a szempontból, hogy Romániát kevésbé viselte meg a krízis, mint hazánkat.

– Fizetőképes vendég mindig van. Csak meg kell találni és megfelelő marketinggel a figyelmébe kell tudni ajánlani a kínálatunkat

– fogalmazott.