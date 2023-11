– Erős utazási kedvet hozott a tanítási szünet, országszerte 1 millió 48 ezer vendégéjszakát rögzítettek a szálláshelyeken. Az október 27. és november 5. közötti időszak nyertesei a vidéki szálláshelyek voltak

– közölte a napokban a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). Szeptemberben rekorddöntő adatokról számolt be a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, akkor 3,4 millió éjszakát töltöttek a turisták Magyarországon, ami csaknem 6 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Azt is írták, hogy a tíz legtöbb vendégéjszakával büszkélkedő település 10-es listájára felkerült Szeged is.

Ezek alapján azt is gondolhatnánk, hogy ez a szegmens leküzdötte a Covid–19 miatti visszaesést és a kedvezőtlen gazdasági környezetre is fittyet hány, azonban nem így van. Részletes területi adatokat egyelőre az I. félévre közölt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), ám a Fókuszban a vármegyék című kiadványukból kiderül, hogy az év első hat hónapjában a turisztikai szálláshelyek vendégéjszakában mért forgalma ugyan 1,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit országos szinten, azonban a főváros, Fejér és Békés vármegye kivételével valamennyi vármegyében csökkent a forgalom. Csongrád-Csanádban 3,1 százalék az elmaradás az előző év azonos időszakitól.

A KSH adataiból kiderül, hogy vármegyénkben a kereskedelmi szálláshelyek forgalma 297 ezer éjszakát tett ki, ami 4,6 százalékos csökkenést mutat, míg a magán- és egyéb szálláshelyeken 120 ezer éjszakát töltöttek el, ami 0,9 százalékos bővülés.

A vármegye turisztikai szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák többségét, több mint hattizedét a Szegedi járásban regisztrálták, itt alig változott (–0,1%) a forgalom 2022 I. félévéhez képest. A forgalomban szintén jelentős részarányt (15%) képviselő Mórahalmi járásban 1,3 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma

– olvasható a kiadványban. Ahogy megírtuk, az I. negyedévben is ez a trend volt tapasztalható. Annyi eltérés azonban van, hogy a fővárost és a 19 vármegyét rangsoroló listában akkor a 10-ik volt vármegyénk, félévkor pedig csak a 12-ik.

Abban sincs változás, hogy a vendégéjszakák nagyjából hattizedében belföldi vendégéjszakákat regisztráltak, és míg az általuk eltöltött éjszakák száma 9,3 százalékos csökkenést mutat, addig a külföldivendég-éjszakáké 7,4 százalékkal nőtt.

Az az országos tendencia is megfigyelhető vármegyénkben, hogy csökken a kereskedelmi férőhelyek száma. Idén júniusban a hónap legalább egy részében nyitva tartó 89 kereskedelmi szálláshelyek és a bennük található 6498 férőhely száma kevesebb volt, mint egy évvel korábban, akkor ugyanis még 94 egység működött 6731 férőhellyel. A magán- és egyéb szálláshelyek kínálata viszont nőtt, 578 üzemelt 5402 férőhellyel.