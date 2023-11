A térség álláskeresőit, vállalkozásait segítette a Csongrád-Csanád Megyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködési program. A paktumot konzorciumban valósította meg a Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzat és a vármegyei kormányhivatal a Széchenyi 2020 program keretében.

A több mint 7 éves foglalkoztatási program 2 milliárd 87 millió forint európai uniós és hazai támogatás segítségével alapvetően újszerű és meghatározó nagyságrendű segítséget jelentett a térség álláskeresői, vállalkozásai számára

– tájékoztatott közleményében a vármegyei önkormányzat. Azt írták, hogy a munkaerőpiaci program célja a keresletnek megfelelő munkaerő biztosítása, az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása volt.

A projekt keretében 1925 főt vontak be különböző munkaerőpiaci programokba, 1177 személy álláshoz is jutott, akik közül a program segítségével 905 fő a támogatást követően is rendelkezik majd állással.

Ezen felül létrejött egy vármegyei paktum szervezet paktumirodával, elkészültek a foglalkoztatási stratégiai dokumentumok, továbbá tájékoztató fórumokat tartottak, az álláskeresők számára céglátogatásokat szerveztek, illetve egy vármegyei szintű befektetés-ösztönzési program valósult meg.