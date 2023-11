Ásotthalom. A képviselő-testület továbbra is érvényben hagyta a 2022-ben megalkotott válságmenedzsment tervét. Az elmúlt évek gazdasági válsága, a rezsiválság súlyos hatásait több évig viseli a település költségvetése, és ami továbbra is takarékossági intézkedésekre kényszerít. Kimutathatóak a takarékosság eredményei, de még korántsem állt helyre a mérleg. A közvilágítás ritkítása továbbra is érvényben marad, téli időszakban a könyvtár a művelődési házban lesz elérhető, csökkentik a fűtött épületek számát, korlátozzák a járművekkel megtehető kilométereket, racionalizálják az önként vállalt kiadásokat. Az önkormányzat nehéz időszakban van, mert minden beruházás költsége megemelkedett, az önkormányzat bevételei pedig elapadtak.